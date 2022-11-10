Malatya'da kedi vahşeti! Kendisini böyle savundu: Görüntüdeki benim ama ben değilim! - En son haberler

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Malatya'da sahipsiz kediyi, elektrikli fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık B.B. (18) hakim karşısına çıktı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sahipsiz kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle "Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklanan sanık B.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada iş yeri sahibi O.Ö. ile Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

"GÖRÜNTÜDEKİ BENİM AMA BEN DEĞİLİM"

Sanık B.B., mahkemedeki savunmasında, “Görüntüyü izlediğim kadarıyla olayı yapan benim. Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Daha önce ilaç kullanmamıştım, cezaevinde geceleri uyuyamadığım için ilaç tedavisi alıyorum. Görüntüdeki benim ama ben değilim. Bunu neden ve niçin yaptığımı ben de sorguluyorum. O an kendimde değildim. O anı hatırlamıyorum" dedi.

"TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM; HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Kedinin sürekli dükkânın önünde gezdiğini ve kendilerinin de beslediğini ifade eden B.B., şunları söyledi: "Kedi dükkâna da girip çıkıyordu hiç dokunmadım. Kediyi besliyorduk, ben de yiyecek ve süt veriyordum. Vicdanen pişmanım. Karşınıza böyle berbat bir şekilde çıktığım için affınıza sığınıyorum. Yaptığım pis bir şey. Pişman olsam da elimden gelen bir şey yok. Keşke olmasaydı. Bunun bir daha yaşanmaması için tedavi görmek istiyorum. Herkesten özür diliyorum.”

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMİZDE ŞOKE OLDUK"

İşletme sahibi müşteki O.Ö. ise, "Tedavi görüp, topluma kazandırılmasını istiyoruz. Herhangi bir şikâyetimiz yoktur. Kapıda 3 aydır beslediğimiz bir sokak kedisiydi. Olaydan bir ay önce işe başlamıştı, kendisi de kediye yemek ve süt veriyordu. Böyle bir çocuk değildi. Görüntüleri izlediğimizde şoke olduk. Toplumun zarara uğramaması için kendisini polise şikâyet ettik. Sanığın anne ve babası ayrı yaşıyor. Babasından şiddet görmüş. Kendisi saygılı, düzgün ve efendi bir çocuk" diye konuştu.

O.Ö., olaydan sonra fırınla ilgili olumsuz düşüncelerin olduğunu da belirterek, "Fırını baştan sona değiştirdik. Tadilat ve yenileme çalışmaları yaptık" dedi.

BAKANLIK AVUKATI, CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı, sanıktan şikâyetçi olduklarını ve beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili bazı raporların beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.