Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkaracaören kırsal mahallesine giden şüpheliler, iddiaya göre nesli tükenmekte olan oklu kirpileri avladı. Kayalık alandaki oklu kirpinin yuvasına köpeği sokan şüpheliler, ellerinde sopalarla yuvanın girişinde beklemeye başladı. İçeri giren köpekten korkan oklu kirpi can havliyle dışarı çıkınca yuvanın girişinde bulunan saldırganlardan biri elindeki sopayla dışarı kaçan kirpinin kafasına vurdu.

KİRPİNİN BOĞAZINI KESTİ

İHA'da yer alan habere göre, peşinden gelen köpek de kirpiyi ısırarak yere attı. Cebindeki bıçağı çıkaran bir kişi, nesli tükenmek üzere olan kirpiyi boğazını vahşice keserek katletti. Kirpiye saldıran köpek de yüzüne saplanan oklar nedeniyle yaralandı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada yayımlanınca vahşet ortaya çıktı. Görüntüleri izleyenler yaşanan vahşete tepki gösterdi. Nesli tükenmek üzere olan oklu kirpiyi öldürenlerin kim oldukları ve neden öldürdükleri konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi.