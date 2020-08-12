Yapımı çok kolay ve hafif olan kedidili tatlısını beğeneceğinizi umuyorum. Çocuklar özellikle bu tatlıya bayılıyorlar. 1 dilim daha isteyeceklerinin garantisini veririm.
Şerbetli Kedidili Tatlısı Malzemeler:
- 1 paket kedidili (24 adet)
Kreması İçin:
- 1 poşet kremşanti
- Yarım su bardağı Süt
Şerbeti İçin:
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Çikolata Sosu İçin:
- 1 paket süt kreması
- 1 paket bitter çikolata
Süslemek İçin:
- Antep fıstığı
Kedidili Tatlısının Yapılışı:
- Şerbeti için tencereye şekeri, suyu ve limon suyunu koyalım.
- Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika sonra, ocaktan alalım.
- Şerbeti 10 dakika ılımaya bırakalım.
- Kedidillerini şerbetin içine arkalı önlü batıralım ve bir tepsiye yerleştirelim.
- Krema malzemelerini bir tencereye koyup koyulaşana kadar çırpalım.
- Kremayı sıkma torbasına dolduralım.
- Kedidillerinin üzerine düzgünce sıkalım.
- Kremanın üzerine şerbet ile ıslattığımız kedidillerinden yerleştirelim ve elinizle hafifçe bastıralım.
- Çikolata sosu için tencereye kremayı koyalım.
- Tam kaynamaya başlamadan, ocaktan alalım.
- İçine çikolatayı ilave edip eriyene kadar karıştıralım ve soğumaya bırakalım.
- Hazırlamış olduğumuz karışım soğudukça katılacaktır.
- Sosun soğuma sırasında sürme kıvamını kendinize göre ayarlayın
- Kedidillerinin üzerine sosu yavaşça gezdirerek dökün.
- Üzerine antepfıstığı ile süsleyebilirsiniz.
- Arzuya göre farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz
- Buzdolabında dinlendirdikten sonra, servise hazır hale gelen tatlımız tüketilebilir.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Kedidillerini fazla ıslatmayın. Şöyle bir batırıp hemen çıkarın. Yoksa dağılır, güzel olmaz
- Bir gece buzdolabında dinlendirin.
YORUMLAR