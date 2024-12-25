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        Haberler Yaşam Kediler için bırakılan mamaya tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu

        Kediler için bırakılan mamaya tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya, tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:01
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        Kediler için bırakılan mamaya ortak oldular
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        Elazığ'ın Keban ilçe merkezinde yaşayan 38 yaşındaki Mustafa Turan, yaz mevsiminde kaldığı Göldere köyündeki evinin duvarına sahipsiz kedilere mama bırakmak için borulardan düzenek hazırladı.

        Bu borulara mama bırakan Turan, bu şekilde yaz kış beslediği kedileri evine kurduğu güvenlik kamerası aracılığıyla da takip ediyor.

        Görüntüleri izleyen Turan, bıraktığı mamaları kedilerin yanı sıra tilki, sansar ve saksağanların da yediğini gördü.

        Bunun üzerine Turan, kediler için aylık olarak bıraktığı bir torba mamayı iki torbaya çıkardı.

        Turan, kış aylarında köy sakinlerinin şehir merkezindeki evlerinde yaşadığını, köydeki kedilerin aç kalmaması için onlara özel düzenek hazırladığını söyledi.

        Her ay köye giderek hazırladığı boruların içine mama bıraktığını anlatan Turan, "Bu mamalarla tilki, sansar ve saksağan gibi hayvanların da beslendiğini gördüm. Bir torba mama yetmemeye başladı. Mecburen bunu iki torbaya çıkarttım. Elimden geldiğince bu hayvanların aç kalmaması için onlara destek sunuyorum. Onları kameradan izlerken mama yediklerini görünce duyduğum mutluluk bana yetiyor" dedi.

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        #Elazığ
        #Tilki
        #saksağan
        #sansar
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