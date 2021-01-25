Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. Peki Kefaret 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



KEFARET 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet’in DNA testi yaptırmaya karar vermesi üzerine Sinan Zeynep’e Cansu ile ilgili yapacağı açıklamayı erteler. Çiftliği Kartal’ın çetesi tarafından basılan Arzu, Cansu’yu korumak için İstanbul’daki özel bir okula yatılı olarak göndermeye karar verir.

Zeynep, Ahmet’i Sude’den ve çiftlikten uzak tutmak için ek tedbirler alır ancak Ahmet’i hiçbir engel durduramaz. Münevver’in yaptığı bir plan yüzünden Sinan, Zeynep’e evlilik teklif etmek durumunda kalır ancak DNA sonucu olumsuz çıkan Ahmet’in çiftliğe ani gelişi ile ortalık karışır.

KEFARET 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Kefaret 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...