Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Özge Özacar, Hakan Yufkacıgil, Ayberk Aladar, Selcen Ezgi Dinçer, Göktan Okaty Göztepe, Ayşe Tunaboylu, Yusuf Atala, Lavinya Ünlüer, Bahar Ece Yılmaz gibi oyuncuların yer aldığı Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

KEFARET DİZİSİ FİNAL TARİHİ BELLİ Mİ?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin final tarihine ilişkin net bir açıklama yapılmasa da 4 Temmuz'da ekranlara ve sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor.

KEFARET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Karakterler (Oyuncular):

Zeynep Çınarlı (Nurgül Yeşilçay): Eski müzik öğretmeni. Ahmet'le boşanmışlar. İki çocukları var. Kızları Elif 5 yıl kaçırılmış. Oğulları Can babasıyla yaşıyor.

Sinan (Mert Fırat): Eski komiser. Taksi şoförlüğü yapıyor. Ablası ile yaşıyor. Zeynep'e aşık.

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur): Doktor. Zeynep'in eski eşi. Zeynep'le tekrar evlenmek istiyor. Fakat boşanmadan önce de Meltem'le ilişkileri başlamış.

Meltem (Özge Özacar): Öğretmen. Ahmet'le ilişkileri var. Zeki'nin eski eşi. Zeynep'in eski arkadaşı ve komşusu.

Nil (Ege Kökenli): Sinan'a aşık.

Münevver (Ayşegül Cengiz): Sinan'ın ablası

Arzu (Mine Kılıç): Ağabeyi hapiste. Zeki'ye aşık.

Zeki (Tolga Güleç): Meltem'in eski eşi. Arzu'nun ağabeyinin hapisten arkadaşı.

Elif Çınarlı (Lavinya Ünlüer): Zeynep ve Ahmet'in beş yıl önce kaçırılan kızı.

Can Çınarlı (Göktan Oktay Göztepe): Zeynep ve Ahmet'in oğlu. Elif'in ağabeyi.

Efe Deprem, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.

Bir fazlasıyla!