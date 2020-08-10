Kekemelik; kişilerin konuşmalarının bir şekilde kesintiye uğraması, doğal akışının, ritminin bozulması durumudur. Konuşma sırasında kelimelerde kesintiler, uzatmalar, ses ve heceleri tekrar etme durumları yaşanabilmektedir. Kekemelikte farklı türler bulunmaktadır. Bunlar;

Normalden fazla olacak şekilde seslerin, hecelerin ve kelimelerin tekrar edilmesi,

Bir cümleye başlarken cümlenin başında bulunan kelimeyi tekrar etme ve sözcüğü söyleyememe durumu,

Sesleri uzatma durumu,

Konuşmada zorlanma olduğu zamanlarda fazladan kelime ve ses eklenmesi,

Bulunulan ortamda konuşma konusuna uygun olmayan kelimeler kullanmasıdır.

Genel olarak çocuklarda 2-6 yaş arasında dil gelişimi hızlı bir şekilde devam ettiğinden dolayı çok fazla bilgi birikimi oluşmaya başlar ve çocuklar bu yaşlarda nefeslerini kullanmayı doğru yapamazlar. Bunun sonucunda kelimeleri söylerken duraksama yaşarlar. Bu durum ‘normal akıcısızlık’ veya ‘gelişimsel kekemelik’ olarak adlandırılır. Bu yaşlarda dil gelişme durumunda olduğundan dolayı çoğu çocuğun başına sıklıkla gelebilmektedir. Bazı çocuklar yaşları ilerledikçe bu durumu kendiliğinden aşabilmekte, bazılarında ise kalıcı kekemeliğe dönüşebilmektedir.

Kekemelik bir hastalık değildir. Bu yüzden ne şekilde tedavi edilir sorusu sorulmamalıdır. Kekemelik kişilerin kelimeleri doğru ve düzgün bir şekilde konuşamamasından kaynaklanan ve kontrol altına alınabilen bir durumdur.

Kekemelik hali bu konuda uzman kişiler tarafından kişinin konuşması sırasında yaşadığı aksaklıkları kontrol altına alma ve akıcı bir şekilde konuşmasını temel amaç alarak uygulanan bir tedavi şeklidir. Kekemelik tamamen iyileşmemektedir fakat kişinin konuşmasını bölmesi, sürekli bir kelime üzerinde tekrar yapması ve bir konuyu anlatamadığı için yarıda kesmesi gibi durumlar kontrol altına alınabilmektedir.

Kekemeliği düzeltebilmek; tamamen uzmanın çabasına ve kişinin de bu işi başarmak için gösterdiği çabaya bağlıdır.