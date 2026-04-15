Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Kemal Cem Öcal, son yolculuğuna uğurlandı

        Kemal Cem Öcal, son yolculuğuna uğurlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanserle mücadelesini kaybeden 51 yaşındaki müzisyen Kemal Cem Öcal, toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Acımız çok büyük"

        Bodrum Gündoğan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve bir süredir kanser tedavisi gören müzisyen Kemal Cem Öcal, önceki gün evinde hayata gözlerini yumdu.

        Öcal’ın vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Öcal için Gündoğan Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Öcal’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Cem Öcal’ın cenazesi, dualar eşliğinde Gündoğan Mezarlığı’na defnedildi.

        Cenaze törenine katılan müzisyen Ozan Doğulu, "Çok değerli bir insandı. Yıllarca omuz omuza çalıştık, dostluğumuz çok eskiye dayanıyordu. Hastalığı ne yazık ki çok ağır seyretti. Acımız çok büyük, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        #Kemal Cem Öcal
