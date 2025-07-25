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        Haberler Gündem Politika Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti | Son dakika haberleri

        Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti

        CHP lideri Özel, ikiz kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:35
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        Kılıçdaroğlu'na taziye ziyareti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

        Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

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