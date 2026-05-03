Kenan attı, Schalke 04 Bundesliga'ya yükseldi
Bundesliga 2'nin 32. haftasında Schalke 04, evinde Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Kenan Karaman'ın 15. dakikada attığı golle galibiyete ulaşan ve puanını 67'ye çıkaran lider Schalke 04, ligin bitimine iki hafta kala bir maç fazlasıyla en yakın rakibine 9 puan fark atarak Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 00:23
Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti.
Schalke 04, üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya döndü.
