Kenan Doğlu sahneye kar yağdırdı

Kenan Doğulu, haftalar öncesinden biletleri tükenen konserde önceki akşam, enerjisi yüksek performansı ile Zorlu PSM’nin etkileyici atmosferinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser boyunca kariyerinin farklı dönemlerinden sevilen parçaları ve son dönem çalışmalarını bir araya getiren Kenan Doğulu, sürprizlerle dolu repertuarıyla izleyicileri coşturdu. “Ara Beni Lütfen” ile açılan gecede “Doktor” ve “Harika” gibi parçalarla tempo hiç düşmedi.

Doğulu şarkıları eşliğinde sahneye kar yağdırdı.

Alkışlar eşliğinde bis yapan Kenan Doğulu, “Aşk Oyunu”nun ardından ustası İlhan Şeşen’i anarak seslendirdiği “Ellerimde Çiçekler” ile anlamlı ve unutulmaz bir finale imza attı. Kenan Doğulu yoğun istek üzerine 14 Mart’ta tekrar Zorlu sahnesinde yeniden yerini alacak. Konserin biletleri şimdiden tükendi.