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Kenan Doğulu: Beren'in hayranıyım!

Önceki gün annesi Serpil Doğulu ve kayınvalidesi Ayla Saat ile görüntülenen Kenan Doğulu'ya, eşi Beren Saat'in yeni imajı soruldu. Ünlü şarkıcı, "Çok beğendim. Ben onun hayranıyım!" diyerek, eşini övgü yağmuruna tuttu

HABERTURK.COM
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Beren Saat, önceki akşam eşi Kenan Doğulu ile birlikte Etiler'deki bir mekanda annesi Ayla Saat'e doğum günü sürprizi yaptı. Kutlama yemeğine ünlü şarkıcının annesi Serpil Doğulu da katıldı.

    Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, "Ayla'mızın doğum günüydü. Keyifli ve muhteşem bir akşamdı." ifadelerini kullandı.
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    "BEREN'İN HAYRANIYIM!"

    Kenan Doğulu'ya Beren Saat'in yeni saç stili soruldu. Doğulu, "Çok beğendim. Ben onun hayranıyım!" diyerek, eşine övgüler yağdırdı.
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    "GÜLŞEN HARİKA BİR ŞARKI YAPMIŞ"

    Popçu Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' ile ilgili konuşan Kenan Doğulu, "Harika bir şarkı yapmış. Muhteşem bir styling. Bence Gülşen'in yaptığı her şey çok güzel." dedi.
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    Gece yarısından sonra müzik kısıtlamasının kalkması için yetkililere de seslenen sanatçı, "Devlet büyüklerimizin bu konu ile ilgili bir düzenleme yapmalarını rica ediyorum." şeklinde konuştu.
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    "BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM"

    Beren Saat ise, muhabirlerin, "14 yıl aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede yer alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

    Bir hayli neşeli olduğu görülen ünlü oyuncu, "O konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılana kadar bir şey söylemeyeceğim." dedi.
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    "BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN"

    Öte yandan 2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, bir dönem evliliklerinde kriz yaşamıştı.

    Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun..." diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şunları söylemişti:

    Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

    Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    "O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"

    'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.

    Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu
  • Kenan Doğulu: Beren Saat'in hayranıyım!

    Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu

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