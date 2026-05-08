Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Kenan Doğulu: Şimdiki rap, rap değil

        Kenan Doğulu: Şimdiki rap, gerçek rap değil

        Türk pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu ve besteci Murat Yeter, geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 'Folk' albümünün çıkış parçası 'Halay' hakkında konuştu. Günümüzde üretilen müziklere de değinen Doğulu, "Şu anda rap diye geçen şey aslında gerçek bir rap değil. Arabeskin teknolaşmış, modernleşmiş hali gibi hissediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 16:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şimdiki rap, gerçek rap değil"

        Kenan Doğulu ile besteci ve müzisyen Murat Yeter, geçtiğimiz haftalarda dinleyiciyle buluşan ‘Folk’ albümünün çıkış parçası 'Halay' için bir araya geldikleri röportajda müzik dünyasına dair açıklamalarda bulundu. İkili, dostluklarının 30 yılı aştığını belirtti.

        Kenan Doğulu Ve Murat Yeter
        Kenan Doğulu Ve Murat Yeter

        “TÜRKİYE'DE RAP DİYE GEÇEN ŞEY ARABESKİN MODERNLEŞMİŞ HALİ”

        Yeni şarkıları 'Halay'ın çıkış hikâyesini anlatan Kenan Doğulu, günümüz müzik anlayışının giderek birbirine benzediğini şu sözlerle belirtti: Türkiye’de şu anda rap diye geçen şey aslında gerçek bir rap değil. Arabeskin teknolaşmış, modernleşmiş hali gibi hissediyorum.

        Doğulu, müzikteki benzerliğin temel nedenlerinden birinin teknolojinin yaygınlaşması olduğunu söyleyerek, artık herkesin aynı dijital altyapılar üzerinden üretim yaptığını vurguladı. Doğulu, “İnsanlar artık yeni bir şey duymaktan biraz çekiniyor. Hemen anlaşılan, hızlı tüketilen işler tercih ediliyor. Çok fazla armoni, fazla bilgi, fazla detay istenmiyor" ifadelerini kullandı.

        Ünlü müzisyen, yeni projeleri 'Halay'ın ise tam tersine insanları yeniden bir araya getirdiğini şu sözlerle belirtti: El ele tutuşmayı, birlikte dans etmeyi özlediğimiz bir zamandayız. Folk müziğin en önemli tarafı bir arada olmak. Halay’ın gücü de burada.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 6 Mayıs 2026 (Sigorta Sektörü 2026'ya Nasıl Başladı?)

        Sigorta sektörü 2026'ya nasıl başladı? Savaşın global pazara etkisi ne oldu? Savaş sigorta maliyetlerini artırdı mı? Savaş varlık fiyatlarını nasıl etkiler? Kasko sigorta primleri arttı mı? Sigortacılık sektörü depreme hazır mı? Sigorta Sayfası'nda Habertürk Ekonomi Yazarı Rahim Ak sordu; MAPFRE Sig...
        #Kenan Doğulu
        #murat yeter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası