Kenan Doğulu ile besteci ve müzisyen Murat Yeter, geçtiğimiz haftalarda dinleyiciyle buluşan ‘Folk’ albümünün çıkış parçası 'Halay' için bir araya geldikleri röportajda müzik dünyasına dair açıklamalarda bulundu. İkili, dostluklarının 30 yılı aştığını belirtti.

Kenan Doğulu Ve Murat Yeter

“TÜRKİYE'DE RAP DİYE GEÇEN ŞEY ARABESKİN MODERNLEŞMİŞ HALİ”

Yeni şarkıları 'Halay'ın çıkış hikâyesini anlatan Kenan Doğulu, günümüz müzik anlayışının giderek birbirine benzediğini şu sözlerle belirtti: Türkiye’de şu anda rap diye geçen şey aslında gerçek bir rap değil. Arabeskin teknolaşmış, modernleşmiş hali gibi hissediyorum.

Doğulu, müzikteki benzerliğin temel nedenlerinden birinin teknolojinin yaygınlaşması olduğunu söyleyerek, artık herkesin aynı dijital altyapılar üzerinden üretim yaptığını vurguladı. Doğulu, “İnsanlar artık yeni bir şey duymaktan biraz çekiniyor. Hemen anlaşılan, hızlı tüketilen işler tercih ediliyor. Çok fazla armoni, fazla bilgi, fazla detay istenmiyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen, yeni projeleri 'Halay'ın ise tam tersine insanları yeniden bir araya getirdiğini şu sözlerle belirtti: El ele tutuşmayı, birlikte dans etmeyi özlediğimiz bir zamandayız. Folk müziğin en önemli tarafı bir arada olmak. Halay’ın gücü de burada.