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Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

Erdem Kınay, 'Proje 3' adlı albümünün çıkış şarkısında kendisine eşlik eden Kenan Doğulu ile klip için kamera karşısına geçti. Yazı getiren ikili, 'Hezarfen' ile dans ettiriyor!

  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    Erdem Kınay ile Kenan Doğulu'nun 'Proje 3' albümünde yer alan 'Hezarfen' isimli şarkısı ve klibi müzikseverlerle buluştu. Tam da 'Yaz gelmiyor' diye düşünürken, 'Hezarfen' ile güneşi hissettim! Kınay ile Doğulu'nun yeni projesi gerçek anlamda bir yaz şarkısı...
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    Müzik ve düzenlemesinde Erdem Kınay'ın imzasının bulunduğu 'Hezarfen', Kenan Doğulu'nun yorumu ile sımsıcak... Şarkıyı dinlerken gözümü kapattığımda kendimi bir plajda, denizden çıktıktan sonra şezlongda uzanırken buldum. Kulağımda 'Hezarfen', bir yandan parçayı mırıldanıyor bir yandan da buz gibi içeceğimi yudumluyorum...
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    Geçtiğimiz haftalarda 'Çok şanslıyım çünkü ilham kaynağı bir eşim var' açıklamasını yaparak, Beren Saat'e övgüler yağdıran ünlü şarkıcı, adeta neşesini de 'Hezarfen'e yansıtmış. Bence şarkıyı dinlerken ritme eşlik etmeden durabilen yoktur! 'İyi ki Kenan Doğulu, kıpır kıpır şarkılarla karşımıza çıkıyor.' diye düşünüyorum. 
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    Şarkıda tek eleştirebileceğim şey ise klip oldu. Prodüksiyon açısından başarılı bulsam da 'Yaz şarkısı' hissi veren 'Hezarfen'in klibini daha renkli beklerdim. Siyah ağırlıklı oluşunu ve kapalı alanda çekim yapılmasını parça ile bütünleştiremedim. 'Bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı diskosu...' sözleri ise şarkının imza kısmı! Ayrıca daha önce Saat hakkında yeni bir şarkı yazacağını ifade eden Doğulu'nun sıradaki projelerini merakla bekliyorum.
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    'GEÇMİCEK'MİŞ!

    Tarkan'ın 'Geççek' ile Türkiye'nin gündemine oturmasının ardından şarkıcı Doğuş da 'Geçmicek'i yayımladı. 'Megastar'ın yeni şarkısıyla çok konuşulmasından sonra Doğuş da harekete geçmiş. Açıkçası Doğuş'tan bir döneme damgasını vuran 'Uyan' tadında şarkılar görmeyi isterim...
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    'BEKLEMEM ONDAN' HUZURU

    Ocak ayında ilk teklisi 'İstanbul' adlı şarkısını yayınlayan ve ardından 'Fırtına'yı paylaşan Furkan Kızılay, bu kez 'Beklemem Ondan'ı dinleyicileriyle buluşturdu. Yaz sonuna kadar her ay yeni bir tekli yayınlama kararı alan Kızılay, akustik teklisindeki tınılarıyla huzuru hissettiriyor. Şarkı uzak mesafe ilişkisini anlatsa da insanı ritme dans ile eşlik ettirmeyi başarıyor.
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    'ZORBA'DA DİKKAT ÇEKEN SOUND

    Nova Norda, nisan ayının sonunda yayınlayacağı ilk albümü 'Paralel Evrende Dünya Tarihi'nden ilk teklisi 'Zorba'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. İlk rap şarkısı 'Zorba' ile herkese güç vermeyi amaçlayan Norda, şarkıdaki farklı sound ile dikkatimi çekti. 
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    'SEVMEK Mİ SEVİLMEK Mİ' DEDİLER

    'Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları III' albümünün 3'üncü şarkısı 'Sevmek mi Sevilmek mi', yayımlandı. Ceren Gündoğdu'nun uzun zamandan beri kalemine hayran olduğunu ifade ettiği Kiremitçi ile düetini çok başarılı buldum. Ceren Gündoğdu'nun duygu dolu tonu, Tuna Kiremitçi'nin karakteristik sesi ile birleşince ortaya etkileyici bir iş çıkmış...
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN 'MELEK'

    Genç sanatçı Rana Türkyılmaz, 'Melek' isimli yeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu. Şarkının söz ve müziğine Haktan Kabahel ile birlikte imza atan Türkyılmaz, 'Melek'in bestesini arkadaşlarıyla sahilde otururken 10 dakikada doğaçlama oluşturmuş. İmkansızlık, çaresizlik ve hüznü barındıran parça uzun zamandır dinlediğim en hisli şarkı diyebilirim. Rana Türkyılmaz'ın tüyleri diken diken eden sesiyle hayat verdiği 'Melek', sanırım artık vazgeçilmezlerimden biri!
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    'HER NEYSE' ŞEHRİN KARMAŞASINDAN UZAK

    Goncagül Sunar, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa yönelen isimler arasında yer alıyor. 'Her Neyse'yi hayranlarıyla paylaşan Sunar'ın yeni teklisi sade gitar sound'ları ve modern seslerden oluşuyor. Goncagül Sunar'ın pandemi sürecindeki üretimlerinden dinleyicilerle buluşan ilk ürünü olan 'Her Neyse', dinlendirici bir etkiye sahip, adeta şehrin karmaşasından uzak! 
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    'SEVME BENİ' YAYINDA

    Cem Adrian, Lara Çayan ile birlikte düet yaptığı, 'Sevme Beni'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Adeta dokunduğu her şeyi güzelleştiren ünlü şarkıcının Çayan'la seslendirdiği 'Sevme Beni', ilk dinleyişte bile hayran bırakıyor. 
  • Kenan Doğulu ile Erdem Kınay yazı getirdi!

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

    Ebru Yaşar'ın son dönemlerde yıldızı parlayan şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile birlikte seslendirdiği 'İçime Ata Ata' adlı şarkı bu hafta dinlemekten bıkmadıklarımın arasında zirvede... 

    Geçtiğimiz yıl aralık ayında yayımlanan ve YouTube'da  77 milyondan fazla görüntülenme alan 'İçime Ata Ata', sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda da sık tercih edildiğini gördüğüm şarkılardan...

    Yaşar'ın Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan parça bence çok başarılı. 'İçime Ata Ata'nın hem duygu yüklü hem de üçlünün uyumunu gözler önüne seren bir proje olduğunu düşünüyorum.

    Ayrıca ünlü şarkıcı, daha önce, "Kıyas kabul etmiyorum. Şarkılar konusunda her zaman öncü olduğumu söylüyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ki bence de çok doğru... 

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