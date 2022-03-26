HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

Ebru Yaşar'ın son dönemlerde yıldızı parlayan şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile birlikte seslendirdiği 'İçime Ata Ata' adlı şarkı bu hafta dinlemekten bıkmadıklarımın arasında zirvede...

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yayımlanan ve YouTube'da 77 milyondan fazla görüntülenme alan 'İçime Ata Ata', sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda da sık tercih edildiğini gördüğüm şarkılardan...

Yaşar'ın Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan parça bence çok başarılı. 'İçime Ata Ata'nın hem duygu yüklü hem de üçlünün uyumunu gözler önüne seren bir proje olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca ünlü şarkıcı, daha önce, "Kıyas kabul etmiyorum. Şarkılar konusunda her zaman öncü olduğumu söylüyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ki bence de çok doğru...