İmirzalıoğlu, daha önce de samimi bir itirafta bulunarak şunları söylemişti:



Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum.



LALİN NE DEMEK?



İmirzalıoğlu ve Kobal'ın kızlarına Lalin ismini vermesinin ardından, Lalin'in anlamı merak konusu olmuştu. Lalin'in 5 farklı anlamı var:



1. (Eski dilde) parlak kırmızı.

2. Kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan. Yakut kırmızısı.

3. Al dudaklı, kırmızı ve güzel dudaklı.

4. Lal'den yapılmış.

5. Çiçek.



