Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etmişti. Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu geldi
Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı.
Yıldırım yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Show TV’nin yeni dizisi ‘Ramo’nun başrolünü üstlenecek.
Murat Yıldırım'ın yerine ise programı ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunacak.
Fenomen yarışma programının sunucusu Kenan Işık'ın evinde düşüp komaya girmesinden sonra pek çok ünlü isim yarışmayı sunmuştu.
Selçuk Yöntem'in uzun soluklu sunuculuğunun ardından Murat Yıldırım görevi üstlenmişti.
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