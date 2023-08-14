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        Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu: Konuşursam çok ağır konuşurum - Magazin haberleri

        Kenan İmirzalıoğlu: Konuşursam çok ağır konuşurum

        Kenan İmirzalıoğlu, Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı hakkında görüşlerini dile getirdi. İmirzalıoğlu, "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 10:35
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        'Çok ağır konuşurum'
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        Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı'nın düğününe katıldı. Kobal, düğüne ayağı sargılı bir halde katıldı.

        Didem Keleş - İsmail Akyazıcı
        Didem Keleş - İsmail Akyazıcı

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sinem Kobal, ayağının neden sargılı olduğunu; "Merdivenden inerken ayağım kaydı, tatsız bir burkulma oldu, kırık yada çatlak yok, sanırım bir haftaya geçer, şimdilik üstüne basamıyorum" şeklinde açıkladı.

        Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
        Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
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        Nikâh şahidi olan Kenan İmirzalıoğlu, kendi düğünlerinde ayağa ilk kimin bastığı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: 'Evet' diyene kadar bir gerilim oluyor ama 'evet' dendiğinde bir rahatlama oluyor.

        Kenan İmirzalıoğlu, yöneltilen soru üzerine Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararıyla ilgili tepkisini; "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım" diyerek gösterdi.

        Hilal Altınbilek
        Hilal Altınbilek

        Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı'nın düğününe katılan bir diğer ünlü isim olan Hilal Altınbilek ise gazetecilerin Mehmet Can Uzun ile ilişki hakkındaki soruya "Tatilden yeni döndüm, gayet güzel geçti, yeni sezona hazırım." dedi. Mehmet Can Uzun ile bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu muhabirlerin 'İlişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna " Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda" cümleleriyle cevap verdi.

        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
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        #Atatürk
        #Kenan İmirzalıoğlu
        #Disney Plus
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