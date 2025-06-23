Kenan Sofuoğlu’nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, KKTC'de düzenlenen motor sporları festivaline katıldı. Zayn, katıldığı sıralama yarışında kaza geçirdi. Ciddi bir yaralanma geçirmeyen Zayn, ana yarışta birinci olarak, podyuma çıktı.

Kazanın ardından izleyenler büyük bir korku yaşadı. Yapılan açıklamaya göre, minik sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma yaşamadığı belirtildi.