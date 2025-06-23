Zayn Sofuoğlu, birinci oldu
Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, KKTC'de katıldığı motosiklet yarışının sıralama turu kaza geçirdi. Şans eseri ciddi bir yaralanma geçirmeyen Zayn, ana yarışta birinci oldu
Kenan Sofuoğlu’nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, KKTC'de düzenlenen motor sporları festivaline katıldı. Zayn, katıldığı sıralama yarışında kaza geçirdi. Ciddi bir yaralanma geçirmeyen Zayn, ana yarışta birinci olarak, podyuma çıktı.
Kazanın ardından izleyenler büyük bir korku yaşadı. Yapılan açıklamaya göre, minik sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma yaşamadığı belirtildi.
Kazaya ait görüntüler, Kenan Sofuoğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, Zayn Sofuoğlu'nun motosikletinin kontrolden çıkarak düştüğü anlar yer aldı.