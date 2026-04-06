Kenan Yıldız'a büyük onur!
Juventus'ta kariyerini sürdüren Kenan Yıldız, "Mart ayının yükselen yıldızı" ödülüne layık görüldü. Milli futbolcumuz aynı ödülü kasım ayında da almıştı.
06.04.2026 - 20:35
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sergilediği üst düzey performansla başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Genç yıldızımız, ligde karşılaşacakları Genoa maçı öncesinde; 23 yaş altı futbolcular arasında yapılan değerlendirmede mart ayının "yükselen yıldızı" ödülü takdim edildi.
KASIM AYINDA ALMIŞTI
Siyah-beyazlı formayla bu sezon sergilediği istikrarla adından söz ettiren Kenan, Kasım ayının ardından bu sezon aynı ödüle ikinci kez layık görülmüş oldu.
