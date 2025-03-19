Kenan Yıldız'ın son talibi Manchester United!
İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa'da transferin gözdesi olmaya devam ediyor. 20 yaşındaki genç hücum oyuncusuna son olarak İngiliz devi Manchester United talip oldu.
A Milli Takım ve Juventus'un yıldız ismi Kenan Yıldız, Avrupa ekiplerinin bir numaralı transfer hedefi haline geldi...
Özellikle Premier Lig ekipleriyle adı sıkça anılan 20 yaşındaki hücum oyuncusuna Aston Villa'nın ardından Manchester United da talip oldu.
İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre, Manchester United'ın transfer için Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes ve Juventus ile ilk teması gerçekleştirdiği aktarıldı.
Torino ekibinin, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilemediği takdirde Kenan'ın satışına sıcak bakabileceği belirtildi.
JUVE 80 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu da haberde yer alırken, Manchester United'ın bu rakamı ödeyebileceği de vurgulandı.
Juventus'ta bu sezon 41 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.