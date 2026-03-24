        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız, Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız, Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi!

        Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, İtalya Serie A'nın 30. maç haftasında en iyi 11'e seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 20:43
        Kenan Yıldız, Serie A'da haftanın 11'inde!

        İtalya Serie A'nın 30. haftanın tamamlanmasıyla, bu haftanın en iyi ilk 11 açıklandı.

        Kenan Yıldız; Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra, gösterdiği performans ile haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.

        TARİHE GEÇTİ

        Milli yıldızımız, Sassuolo karşısında attığı gol ile bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

        Bu sezon Juventus'ta tüm kulvarlarda 40. maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki çocuğun parkta dehşet saçtığı anlar kamerada

        Edirne'de 17 yaşındaki bir gencin, husumetlisi olduğu yaşıtını parkta pompalı tüfekle vurduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar