Kenan Yıldız, Serie A'da haftanın ilk 11'ine seçildi!

İtalya Serie A'nın 30. haftanın tamamlanmasıyla, bu haftanın en iyi ilk 11 açıklandı.

Kenan Yıldız; Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra, gösterdiği performans ile haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.

TARİHE GEÇTİ

Milli yıldızımız, Sassuolo karşısında attığı gol ile bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

Bu sezon Juventus'ta tüm kulvarlarda 40. maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistlik katkı sağladı.