1 trilyon dolara dayanan değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen ABD’li e-ticaret devi Amazon, kendi havalanını inşa etmek için kolları sıvadı.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Cincinati kentine inşa edilecek olan havalimanının temel atma törenine katılan Amazon CEO’su Jeff Bezos, 1.5 milyar dolara mal olması beklenen havalanının inşaati için ‘start’ı da kendi elleriyle verdi. İş makinesinin direksiyonuna geçip, sembolik olarak inşaat çalışmalarını başlatan Bezos, “Bunu sürmenin eğlenceli olduğunu tahmin ediyorsanız, haklısınız!” dedi.

Kendisi tarafından gerçekleştirilen bu sembolik temel atma töreninin Twitter üzerinden de paylaşan Bezos, şunları söyledi: “Paketlerinizi daha hızlı alabilmeniz için yeni hava merkezimize 1.5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 3 milyon metrekare büyüklüğünde olacak ve 2 bin kişiye iş yaratacak.”

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 14, 2019

ARAZİYİ 50 YILLIĞINA KİRALAMIŞTI

150 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos, "Müşterilerimize daha hızlı paketler sunmamızı sağlayacak olan bu hub, Amazon Prime’da teslim sürelerini iki günden bir güne indirecek” dedi.

E-ticaretteki maliyetlerini azaltmak için teslimat sürelerini hızlandırmaya odaklanan Amazon,2017 yılında Cincinnati (Northern Kentucky) Uluslararası Havaalanı'ndan 900 dönümlük mülk için 50 yıllık bir kira sözleşmesini yapmıştı.