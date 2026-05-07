Kendi yemeğimiz dururken neden gözümüz başkasının tabağında? Meğer ‘çatal uzatma’ isteğinin nedeni sadece açlık değilmiş!

DENEYİM PAYLAŞINCA ŞİDDETLENİYOR

Yale Üniversitesi’nden psikolog Erica Boothby ve ekibinin yaptığı araştırma, paylaşılan deneyimlerin çok daha yoğun hissedildiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre bir başkasıyla aynı anda aynı şeye odaklanmak (hiç konuşmasanız bile), deneyimin etkisini artırıyor.

Bu süreçte beynimiz, sosyal ortamın etkisiyle yemeği daha yoğun algılıyor. Yanınızdaki kişinin aldığı haz, sizin algınızı da etkileyerek deneyimi daha yoğun hissetmenize neden oluyor. Bilimsel literatürde bu durum ‘’amplifikasyon’’ (şiddetlenme) olarak tanımlanıyor.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise bu etkinin çift yönlü çalışması: Sosyal bağlam tadı sadece güzelleştirmiyor, deneyimin şiddetini her iki yönde de artırıyor.

Örneğin, tatlı bir çikolatanın tadı biriyle birlikteyken daha yoğun ve lezzetli algılanırken; acı bir çikolatanın yarattığı rahatsızlık da aynı şekilde daha keskin hissediliyor.