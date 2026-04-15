Kendilerini sosyal medyadan avukat olarak tanıdan 8 kişi tutuklandı
Erzurum merkezli 8 ilde sosyal medyada kendilerini "avukat" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 12 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanırken adreslerde çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı
Erzurum merkezli 8 ilde sosyal medya üzerinden kendilerini "avukat" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
12 ŞÜPHELİYE OPERASYON
AA'da yer alan habere göre; Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik sosyal medya üzerinden kendilerini "avukat" olarak tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
9 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Erzurum merkezli Denizli, Diyarbakır, Bursa, Bilecik, Amasya, Tokat ve Kayseri'deki 10 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheliyi yakaladı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
ADRESLERE ARAMALAR YAPILDI
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 8 SIM kart, hafıza kartı, 6 USB bellek, 2 dizüstü bilgisayar, taşınabilir harici disk, akıllı saat, 13 banka ve kredi kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 14 tabanca fişeği ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.