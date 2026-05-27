Kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu

Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle, bazıları ise kaçmaya çalışan kurbanlıklarını yakalamak isterken yaralandı.

Yaralananlar, tedavilerinin yapılması amacıyla yakınlarının yardımıyla ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine başvuran çok sayıda yaralıya müdahale edildi.

Eline pansuman yapılmasının ardından hastaneden ayrılan Mehmet Aydın, evinde kurban etini parçalarken yaralandığını, eline iki dikiş atıldığını söyledi.

KOLUNA 5 DİKİŞ ATILDI

Kurban keserken sol bileğinden yaralanan Serdar Demirbaş da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Tedavisinin ardından basın mensuplarına konuşan Demirbaş, "Hayvanı kestik, tam derisini yüzerken kazayla kolumu kestim. 5 dikiş atıldı, onun dışında bir şey yok. Kurban kesenlere dikkatli olmaları ve acele etmemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Bazı vatandaşlar, hastaneye yakınlarıyla geldi, kıyafetlerinin kanlı olması dikkati çekti.

"BU İŞİN VAKKO'SU BENİM" DEDİ, HASTANELİK OLDU

Kendisini yaralayarak koluna 20 dikiş atılan bir kasabın, "Bu işin Vakko'su benim" sözleri ise yüzleri güldürdü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'daki hastanelerde yoğunluk yaşandı. Yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da yer aldı. Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavi sürecinde koluna 20 dikiş atıldı.

Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelik oldu.

Gaziantepte kurban kesimi sırasında yaralananlar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Şehitkamil Devlet Hastanesine gelen Hatice Durnaoğlu, kurbanın asılı olduğu ipin kopmasıyla bıçağın eline değmesiyle yaralandığını belirterek, 3 dikiş atıldığını söyledi.

Malatya

Malatyada kurban kesmeye çalışırken yaralanan 24 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Acemi kasaplar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Kilis

Kiliste kurban kesmeye çalışırken yaralanan 28 kişi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Elinden yaralanan Mustafa Hayta, "Kurbanı keserken koyun kafasını çarpınca bıçak elime değdi ve kesildi." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfada kurban kesmeye çalışırken yaralanan 232 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Acemi kasaplar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Yarası derin olan 13 kasabın tedavisi ise sürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraşta kurban kesimi sırasında yaralanan 44 kişi, sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde tedavi edilen yaralılar, daha sonra taburcu edildi.