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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Keni Var Uzun: Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek! - Futbol Haberleri

        Keni Var Uzun: Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek!

        Altınordulu futbolcu Keni Var Uzun, Trendyol 1. Lig'e yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:25
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        "Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek!"
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        Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur maçında Altınordu, konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-lacivertli ekibin 25 golcü oyuncusu Keni Var Uzun, 16 Mayıs Cuma günü oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin play-off’lar sonunda 1. Lig'e yükselmek olduğunu dile getiren Uzun, "İlk maçımızı kazandık. Zor bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Cuma günü kritik bir maça çıkacağız. O maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig’e yükselmek" şeklinde konuştu.

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