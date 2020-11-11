Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

KentKart'a HES kodu nasıl yüklenir? İzmit kentkart HES kodu tanımlama ekranı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Kasım'dan itibaren İzmit Kocaeli'nde KentKart'ına HES kodu tanımlamayanlar ulaşımı kullanamayacak. Peki, KentKart'a HES kodu yükleme nasıl yapılır? Kentkart hes kodu tanımlama sistemi

KentKart'a HES kodu nasıl yüklenir? İzmit kentkart HES kodu tanımlama ekranı

KentKart HES kodu nasıl yüklenir? Sorusu İzmitli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Kasım'dan itibaren HES kodunu zorunlu hale getirdi. KentKart'ına HES kodunu yüklemeyen vatandaşlar hiçbir toplu taşıma aracını kullanamayacak.

HES KODU ALMA İŞLEMİ

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

KENTKART'A HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

Eğer HES kodunuz varsa, https://hes.kocaeli.bel.tr/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

KENTKART HES KODU

Öncelikle;
HES kodunuzu giriniz,
TC Kimlik numaranızı,
KentKart'ınızın üzerinde bulunan rakamları bulunan boşluklara girerek Kentkartınıza HES kodunuzu tanımlamış olacaksınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Siber Zeka Bilgi Yarışması kazananları belli oldu mu? Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları ne zaman açıklanac
GÜNDEMSiber Zeka Bilgi Yarışması kazananları belli oldu mu?
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki - Haberler
GÜNDEMAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki
Son dakika: Taksinin çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! - Haberler
GÜNDEMTaksinin çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını ...
Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi'nde esnek çalışmaya geçiliyor - Haberler
GÜNDEMİstanbul Adliyesi'nde esnek çalışmaya geçiliyor
Binlerce balık öldü, yavru balıklar can suyu bekliyor
GÜNDEMBinlerce balık öldü
Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Kaç para olacak? Türkiye'ye ne zaman gelecek?
GÜNDEMKoronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?
Son dakika: Van'da bir kadın eniştesini silahla öldürdü! - Haberler
GÜNDEMVan'da bir kadın eniştesini silahla öldürdü!
İstanbul'da vahşet: Sevgilisiyle eşini öldürdü! Son dakika haberi
GÜNDEMİstanbul'da vahşet! Sevgilisiyle eşini öldürdü!
2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarının Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2020-Adli Yargı, 2020-Adli Yargı-Avu
GÜNDEM2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarının Sınava Giriş ...
Geleceğe Nefes Ol başvuru ekranı! Geleceğe Nefes kampanyası katılım belgesi alma nasıl yapılır?
GÜNDEMGeleceğe Nefes Ol başvuru nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X