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        Haberler Ekonomi Emlak Kentsel Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'ten İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama - Emlak Haberleri

        Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'ten İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, "Şu an 'Yarısı Bizden' kampanyasında mali destekle İstanbul'umuzda dönüşüm yapan ve ruhsat alan bağımsız birim sayısı 21 bin. 40 bine yakın da vatandaşımız konutu ve iş yerini dönüştürmekle ilgili projesini sürdürüyor. Toplamda 61 bin gibi bir rakam var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:06 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:06
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        Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'ten açıklama
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        Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında Bahçelievler'de yeniden inşa edilen binanın önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Alp, depremin ilk anından itibaren bütün Bakanlık ekiplerinin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

        Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalara değinen Alp, şunları kaydetti:

        "2012'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 6306 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'umuzda 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un vizyon ve talimatlarıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 365 ayrı noktada dönüşüm faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu alanlarda 113 bin bağımsız birimin projelendirme süreci, 42 bin bağımsız birimin inşaatı devam etmektedir. Bahsettiğim 365 proje alanında 157 bin bağımsız birimin yapım ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte yine aynı kanun kapsamında riskli yapı tespitleri yapılmış ve inşası süren yaklaşık 51 bin, toplamda 208 bin konut ve iş yerinin inşası, projelendirme süreci İstanbul'umuzda devam etmektedir."

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        Bakanlığa bağlı kuruluşlardan Toplu Konut İdaresi, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün belediyeler işbirliğinde projeler gerçekleştirdiklerinden bahseden Alp, Bahçelievler'de "Yarısı Bizden" kampanyasında 1,5 milyon destekle tamamlanan bir binanın önünde olduklarını, buranın 8 konut ve 6 dükkandan oluştuğunu belirtti.

        Alp, "Yarısı Bizden" kampanyasının 1,5 milyon mali desteğin sağlandığı, İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapıların dönüşmesiyle ilgili çok önemli bir kampanya olduğuna dikkati çekerek, "Gördük ki 6 Şubat depremlerinde, 2 gün önce zuhur olan İstanbul depreminde ülkemizdeki deprem gerçeği, kentsel dönüşüm projelerinin, dönüşümün zorunluluğunu, zaruretini ortaya bir defa daha koymuştur." diye konuştu.

        Kentsel Dönüşüm Başkanlığından ve Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünden hibe ve kredi destekleriyle ilgili bilgi alınabileceğini bildiren Alp, "Şu an 'Yarısı Bizden' kampanyasında mali destekle İstanbul'umuzda dönüşüm yapan ve ruhsat alan bağımsız birim sayısı 21 bin. 40 bine yakın da vatandaşımız konutu ve iş yerini dönüştürmekle ilgili projesini sürdürüyor. Toplamda 61 bin gibi bir rakam var. Ruhsat alan ve inşası tamamlanan 21 bağımsız birimden 2 bin 125 tanesi şu an bulunduğumuz Bahçelievler ilçesinde. Burada vatandaşlarımızdan 'Yarısı Bizden' kampanyasına yoğun talep var." dedi.

        Bütün ilçelerdeki vatandaşların riskli yapılarını dönüştürmek için başvurabileceklerini aktaran Alp, şunları söyledi:

        "Tüm ilçelerimizden binaları riskli olan vatandaşlarımızdan da aynı şekilde binalarını dönüştürmek üzere hem Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızdan hem ilçe belediyelerimizden sürecin nasıl işletildiğiyle ilgili bilgi alıp dönüşüme başlamalarını arzu ediyoruz. Ülkemizin deprem gerçeğinden dolayı Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 81 ilimizde İstanbul'umuzun 39 ilçesinde durmadan, duraksamadan, kentsel dönüşüm faaliyetlerimize hızlı şekilde devam ediyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızın önce can güvenliği, sonra mal güvenliği. Yeniden aynı kayıpları yaşamamak için yeniden büyük depremlerden önce alabildiğimiz kadar önlem alabilmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz."

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