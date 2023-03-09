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Kentsel dönüşümde rezerv alan neresi olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Esenler’deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Milli Savunma Bakanlığımızla konuştuk, orası rezerv alanımız olacak” dedi

Kentsel dönüşümde rezerv alan neresi olacak?
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde başlatılan kalıcı konut yapım seferberliği ile birlikte son gelişmeleri katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

İstanbul’da devam eden kentsel dönüşüm sürecine ilişkin bir soruya yanıt veren Bakan Kurum, “1,5 milyon konutun 500 bini Anadolu yakasında belirlediğimiz rezerv alanlara, 500 bini Avrupa yakasında belirlediğimiz rezerv alana, 500 binini de olduğu yere yapacağız.” dedi.

İstanbul için ihtiyaç duyulan rezerv alanlarına ilgili bilgi veren Bakan Kurum, gerekli olan 130 milyon metrekare rezerv alanın tespitini yaptıklarını belirterek, detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söyledi.

"SOSYAL DONATILARIYLA TOPLANMA ALANLARIYLA YAPACAĞIZ"

Kamu binalarıyla ilgili planlamalarının da olduğu ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:
“Esenler’deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Millî Savunma Bakanlığımızla konuştuk, mesela orası bir rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var, Başakşehir’in yanında. Yani en az oraya da 70-80 bin konutun sığabileceği bir alan. Hemen o Esenler’deki askeri alanın kuzeyini mesela bir rezerv alan olarak kullanacağız. Konut yapacağız. Hemen yanında Bağcılar Sultangazi ve Başakşehir var. Oralardaki ev sayısını, konut sayısını azaltacağız. Azalan yerlere de sosyal donatı, park, toplanma alanı yapacağız. Orada vatandaşımızın medeni bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi adına ihtiyaç olan neyse onu yapacağız. Hem binanızı güçlendirmek zorundasınız, hem de o donatıları insanınıza sunmak zorundasınız. Ve bu anlayışla, inşallah seferberlik anlayışıyla yapacağız.” dedi.

"5 YIL İÇERİSİNDE BU SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

İstanbul’un seyreltilmesi ve 1.5 milyon konutun taşınması işlemi için 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, şunları ifade etti:

“Şimdi biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu kolay bir süreç değil, zor bir süreç, ama biz rezerv alanlarımızı bitirdikten sonra etap-etap da konutları bitire bitire vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Nasıl burada bir yıllık bir hedef koyduk, bir yıl içerisinde etap-etap taşıyacağız dedik, burada da bitireceğiz. Mesela biz Fatih’e Fatih Belediye Başkanımızla eski TOKİ Başkanımız orada ne yaptık, mesela Kayaşehir’de bitirdiğimiz dairelerden verdik. Esenler’de şu an biz rezerv olarak ürettiğimiz bin konutu ilk etapta ilçelerimize verdik. O ilçelerde boşalttığımız yere ne yaptık biliyor musunuz? Otopark yaptık, üstüne meydan yaptık, yeşil alan yaptık ve bunu Gaziantep’te de yaptık. Bütün şehirlerimizde de hep birlikte yapacağız, yani vatandaşımız da bu sürecin içinde olacak, devletimiz de bu sürecin içinde olacak ve hep birlikte bu süreci yönetmek zorundayız.”

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