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        Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı 403'e yükseldi

        Kenya'da, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısının 403'e yükseldiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:27
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        "Açlık tarikatı" soruşturmasında ceset sayısı yükseliyor!
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        Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, Kilifi İlçe Hastanesi'nde basına yaptığı açıklamada, mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaştıklarını belirtti.

        Onyancha, tespit edilen ceset sayısının 403'e çıktığı bilgisini paylaştı.

        Operasyonlarda tarikatın elinden 95 kişi kurtarılırken, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu 37 kişi tutuklandı.

        Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

        Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #kenya
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