Kenya'da siyah gergedanlar eski doğal yaşamlarına kavuştu

Kenya'da farklı koruma alanlarında ve parklarda bakılan 21 siyah gergedan, yıllar önce sürüler halinde yaşadıkları Loisaba Koruma Alanı'na getirildi.

Avcılık nedeniyle soyları tükenme noktasına gelen gergedanlar için ilk kez ülkede bu kadar büyük bir nakliye operasyonu gerçekleştirildi.