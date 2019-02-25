Normal süresi 0-0 sona eren maç uzatmalara giderken son dakikalarda Chelsea kalecisi Kepa ayağına giren kramp nedeniyle yere oturdu.
Başarılı kaleci bir süre sonra ayağa kalkıp oyuna devam etmeye çalışırken Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise oyuncusunu değiştirmek istedi.
Yedek kaleci Willy Caballero'yu hazırlayan Sarri, oyuncu değişikliği için talimat verdi ancak Kepa Arrizabalaga oyundan çıkmak istemedi.
Maçın hakemi Jonathan Moss da Kepa'nın yanına giderek oyuncuyla konuştu ancak 24 yaşındaki İspanyol kaleci oyundan çıkmamak konusunda ısrar etti.
Kepa'nın bu tavrı nedeniyle saha kenarında çılgına dönen Sarri, sahayı terk etmek istedi ve tünel kapısına doğru ilerledi.
Kepa'nın bu tavrı nedeniyle saha kenarında çılgına dönen Sarri, sahayı terk etmek istedi ve tünel kapısına doğru ilerledi.
Ancak son anda kapıdan geri dönen Sarri, oyuncusuna öfkeli şekilde söylenmeye devam etti.
Uzatma süresi de golsüz sona erince mücadele penaltılara gitti.
İspanyol kaleci Leroy Sane'nin penaltısını kurtarsa da Chelsea'de David Luiz ve Jorginho penaltı vuruşlarından yararlanamayınca City şampiyonluğa ulaştı.
Aguero'nun penaltı vuruşunda topu yakalayama çok yaklaşan Kepa, topun son anda ellerinin arasından kaçarak ağlarla buluşmasına engel olamadı.
Maçtan sonra konuyla ilgili konuşan Sarri, "Bir yanlış anlaşılma yaşandı çünkü Kepa'nın kramplara dayanamadığını düşündüm ve penaltılar için değiştirmek istedim. Ama çıkmasına gerek yokmuş. Durumu açıklığa kavuşturmak için onunla konuşmam gerekiyor"
Öte yandan kulüpteki geleceği hakkındaki soruya yanıt veren Sarri, "Bunu bana değil yönetime sormalısınız. Oyuncularımın oyununa baktığımda hepsinin arkamda olduğuna eminim. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün sergilenen performansla herkes gurur duymalı" dedi.
Chelsea, sezon başında 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek İspanyol kaleciyi Athletic Bilbao'dan transfer etmişti.
Bu transfer şu ana kadar bir kaleci için ödenen en pahalı bonservis bedeli olarak tarihe geçmişti.
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