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Maçtan sonra konuyla ilgili konuşan Sarri, "Bir yanlış anlaşılma yaşandı çünkü Kepa'nın kramplara dayanamadığını düşündüm ve penaltılar için değiştirmek istedim. Ama çıkmasına gerek yokmuş. Durumu açıklığa kavuşturmak için onunla konuşmam gerekiyor"