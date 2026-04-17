        Haberler Gündem Güncel Kepez'de 12 yıl sonra er meydanı kuruluyor | Son dakika haberleri

        Kepez'de 12 yıl aradan sonra Yağlı Pehlivan Güreşleri yapılacak

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 12 yıl aradan sonra yeniden kurulacak olan er meydanı için hazırlık yapılıyor. Er meydanının kurulduğu Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bu süreç bizim için sadece bir organizasyon değil, aynı zamanda kültürümüzü ve geleneğimizi yeniden canlandırma sorumluluğudur" dedi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 18:51 Güncelleme:
        Kepez'de 12 yıl sonra er meydanı kuruluyor
        Antalya'nın Kepez ilçesinde 12 yıl aradan sonra yapılacak Yağlı Pehlivan Güreşleri için çalışmalar başladı.

        Kepez Belediyesi, 12 yıl aradan sonra er meydanı heyecanını 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Antalyalılara yaşatacak.

        Başkan Mesut Kocagöz, er meydanının kurulduğu Duacı Mahallesi’ndeki Edip Akbayram Gençlik Parkı’nda incelemelerde bulunarak güreş alanı, tribünler, seyirci düzeni ve ulaşım yollarındaki hazırlıkları yerinde denetledi.

        Kepez'de yağlı pehlivan güreşleri heyecanını yeniden yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kocagöz, "Heyecanlıyız, tam 12 yıl sonra ata sporumuzu yeniden er meydanında hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Bu süreç bizim için sadece bir organizasyon değil, aynı zamanda kültürümüzü ve geleneğimizi yeniden canlandırma sorumluluğudur" dedi.

        19 Nisan Pazar günü yapılacak 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri heyecanı, Kepez Belediyesi’nin başpehlivan imza töreniyle başladı.

        Ali Gürbüz Kepez adına er meydanına çıkacak.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
