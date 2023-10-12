TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasında bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Akdeniz mutfağı lezzetlerinin olduğu bir menüyü yapmalarını istedi. Bu menünün içerisinde kerebiç tatlısı da yer aldı. Peki, kerebiç tatlısı nasıl yapılır? MasterChef kerebiç tatlısı tarifi nedir? İşte detaylar...

Ceviz veya Antep Fıstığı isteğe göre

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KEREBİÇ TATLISI NASIL YAPILIR?

Kerebiç, içli köfte şeklinde getirilerek oluşturulan bir tatlıdır. İçi için, Antepfıstığı veya ceviz kullanılır. Kerebiç, hassas bir durumda kızarmış olmamalıdır.

Kreması, çöven otu kökleri bir gece boyunca suda bekletildikten sonra, 5 saat boyunca kaynatılarak elde edilir. Bu işlem sonucunda yeşil su köpürene kadar çırpılır. Daha sonra köpüğe bol miktarda şeker eklenerek kıvamı arttırılır.

Hazırlanan köpük, içli köfte şeklinde yapılan kerebiçlerin üzerine eklenir. Üzerlerine tarçın serpilerek servis edilir.