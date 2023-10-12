Kerebiç tatlısı nasıl yapılır? MasterChef kerebiç tatlısı tarifi nedir?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bugün Akdeniz mutfağının lezzetleri yapılıyor. Menünün en dikkat çeken ürünlerinden biri Mersin yöresinin sevilen lezzetlerinden Kerebiç tatlısı oldu. Konuyla ilgili merak edilen: "Kerebiç tatlısı nasıl yapılır? MasterChef kerebiç tatlısı tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasında bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Akdeniz mutfağı lezzetlerinin olduğu bir menüyü yapmalarını istedi. Bu menünün içerisinde kerebiç tatlısı da yer aldı. Peki, kerebiç tatlısı nasıl yapılır? MasterChef kerebiç tatlısı tarifi nedir? İşte detaylar...
KEREBİÇ TATLISI MALZEMELER
Dış Harcı
Un (alabildiği kadar)
3 yemek kaşığı irmik
2 Yumurta
200 gr Yağ
İç Harcı
Ceviz veya Antep Fıstığı isteğe göre
Şeker (isteğe göre)
Kreması
Çöven Otu
Su
Şeker (isteğe göre)
KEREBİÇ TATLISI NASIL YAPILIR?
Kerebiç, içli köfte şeklinde getirilerek oluşturulan bir tatlıdır. İçi için, Antepfıstığı veya ceviz kullanılır. Kerebiç, hassas bir durumda kızarmış olmamalıdır.
Kreması, çöven otu kökleri bir gece boyunca suda bekletildikten sonra, 5 saat boyunca kaynatılarak elde edilir. Bu işlem sonucunda yeşil su köpürene kadar çırpılır. Daha sonra köpüğe bol miktarda şeker eklenerek kıvamı arttırılır.
Hazırlanan köpük, içli köfte şeklinde yapılan kerebiçlerin üzerine eklenir. Üzerlerine tarçın serpilerek servis edilir.