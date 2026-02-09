Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ligde gol hasretini son verdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu ligde gol hasretini son verdi!

        Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Trendyol Süper Lig'de 8 maç sonra gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:09 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerem, ligde gol hasretini son verdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerken, Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti.

        Karşılaşmanın 27. dakikasında Marco Asensio'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Kerem, bu golden 6 dakika sonra ise sol kanattan Mert Müldür'ün getirdiği topa gelişine vuruşunu yaparak golünü kaydetti.

        Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta terleten Kerem, Kayserispor maçında gole imza atmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, bugün attığı gollerle ligde 3. golüne ulaştı.

        Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 gole imza atarken, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 8. golünü kaydetti.

        Kerem, kırmızı-siyahlılar karşısında 70. dakikada yerini Musaba'ya bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da pompalı tüfekli kavga kamerada: 2 gözaltı

        ANKARA'da husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız