Kerem Aktürkoğlu ligde gol hasretini son verdi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerken, Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Marco Asensio'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Kerem, bu golden 6 dakika sonra ise sol kanattan Mert Müldür'ün getirdiği topa gelişine vuruşunu yaparak golünü kaydetti.