Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de bir kupa daha kazandı! - Futbol Haberleri

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de bir kupa daha kazandı! - Futbol Haberleri

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de bir kupa daha kazandı! Portekiz Süper Kupası'nda Benfica, Sporting'i tek golle mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada Benfica kariyerinde 2. kez kupa sevinci yaşadı.

Habertürk Giriş: 01.08.2025 - 11:15 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:18 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL