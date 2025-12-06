Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

Taraftarlardan özür dileyen Kerem Aktürkoğlu "Söyleyecek hiçbir şey yok! Taraftardan özür dileriz! Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.