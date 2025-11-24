Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Kerem Bürsin, 29'uncu yaşını kutlayan sevgilisinin fotoğraflarına kayıtsız kalmayarak; "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" ifadelerine yer verdi.