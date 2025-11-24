Habertürk
Habertürk
        Kerem Bürsin - Selin Yağcıoğlu'na: Güzellik kızı

        Kerem Bürsin'den, Selin Yağcıoğlu'na: Güzellik kızı

        Kerem Bürsin, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nun doğum günü fotoğraflarına kayıtsız kalmadı

        Giriş: 24.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:32
        "Doğum günü kızı değil, güzellik kızı"
        Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

        Kerem Bürsin, 29'uncu yaşını kutlayan sevgilisinin fotoğraflarına kayıtsız kalmayarak; "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" ifadelerine yer verdi.

