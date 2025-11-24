Kerem Bürsin'den, Selin Yağcıoğlu'na: Güzellik kızı
Kerem Bürsin, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nun doğum günü fotoğraflarına kayıtsız kalmadı
Giriş: 24.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:32
Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Kerem Bürsin, 29'uncu yaşını kutlayan sevgilisinin fotoğraflarına kayıtsız kalmayarak; "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ