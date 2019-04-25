Kerem Bursin Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Şeklindeki sorular magazin severler tarafından büyük konusu oldu. Birliktelikleriyle magazin gündemine damgasını vuran çift bu kez ayrılık haberleriyle şoka soktu. Çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

KEREM BURSİN SERENAY SARIKAYA NEDEN AYRILDI?

2. Sayfa adlı magazin programında, Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin'in uzun süredir aralarında bir soğukluk olduğu söylendi. Kerem Bursin'in Amerika'dan dönmesinin ardından ise ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. Kulislere göre, Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı. Ünlü çiftin yakınlarına, “İlişkimizdeki heyecanımızı kaybettik” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA AYRILIK HABERİYLE SARSILDI!

Kerem Bursin ile Serenay Sarıkaya'nın ayrılık haberini alan hayranları sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulundu.



İşte o yorumlardan bazıları...

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin i ayıran hayat bana neler yapmaz

Serenay Sarıkaya Kerem Bursin çifti ayrılmış. Oysaki çok yakışıyorlardı.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin’in ilişkisinde ki heyecanları bitmiş

serenay sarıkaya ve kerem bursin ayrılmış.... sizden ümitliydim be sevdiğim çiftlerdendiniz bir miktar üzdü