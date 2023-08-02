Galatasaray, Kerem Demirbay için kulübü Bayer Leverkusen ile el sıkıştı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kerem Demirbay, TFF'nin yeni uygulaması 'Mavi kart' sayesinde Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabilecek. İşte, Kerem Demirbay'ın hayatı ve kariyeri...

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Almanya Herten'de dünyaya geldi. Şu an 30 yaşında olan futbolcu 1.83 boyundadır. Merkez Orta Saha olarak görev yapan Demirbay, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. Dortmund, Hamburk Köln, Fortuna Düsseldort, Hoffenheim gibi ekiplerde forma giyen yıldız futolbcu sol ayağını kullanmaktadır. Kariyeri boyunca toplamda 394 maça çıkan Demirbay 66 gol 77 asist üretti.

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MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demirbay, genç millî takımlarda Türkiye forması giymeyi tercih etti. U-17 takımı ile birlikte Hırvatistan Kupası'nı kazandılar. 2013'te Türkiye ümit millî futbol takımı forması giydi. 2015'te ise Almanya ümit millî futbol takımı teknik direktörü Horst Hrubesch, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosuna Demirbay'ı da dahil etti. Ancak futbolcu takımın oynadığı dört maçta da yedek kulübesindeydi.