Kerem Demirbay nereli, kimdir ve kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay kariyeri
Süper Lig'de yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, Bayer Leverkusen'in Türk asıllı yıldızı Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncunun transferini büyük ölçüde tamamladı. Söz konusu transfer haberinin ardından "Kerem Demirbay nereli, kimdir ve kaç yaşında?" soruları gündem oldu. İşte, Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın mevkisi, istatistikleri ve kariyeri...
Galatasaray, Kerem Demirbay için kulübü Bayer Leverkusen ile el sıkıştı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kerem Demirbay, TFF'nin yeni uygulaması 'Mavi kart' sayesinde Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabilecek. İşte, Kerem Demirbay'ın hayatı ve kariyeri...
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Almanya Herten'de dünyaya geldi. Şu an 30 yaşında olan futbolcu 1.83 boyundadır. Merkez Orta Saha olarak görev yapan Demirbay, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. Dortmund, Hamburk Köln, Fortuna Düsseldort, Hoffenheim gibi ekiplerde forma giyen yıldız futolbcu sol ayağını kullanmaktadır. Kariyeri boyunca toplamda 394 maça çıkan Demirbay 66 gol 77 asist üretti.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Demirbay, genç millî takımlarda Türkiye forması giymeyi tercih etti. U-17 takımı ile birlikte Hırvatistan Kupası'nı kazandılar. 2013'te Türkiye ümit millî futbol takımı forması giydi. 2015'te ise Almanya ümit millî futbol takımı teknik direktörü Horst Hrubesch, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosuna Demirbay'ı da dahil etti. Ancak futbolcu takımın oynadığı dört maçta da yedek kulübesindeydi.
Demirbay'ın Hoffenheim'daki etkili performansı sonrası Türkiye ve Almanya futbolcuyu bünyelerine dahil etme kararı aldı. Demirbay, 15 Mayıs 2017'de önce Türkiye forması giymek için resmi başvuruda bulunsa da iki gün sonra bu başvuruyu geri çekti ve Almanya millî futbol takımı giyeceğini açıkladı. Aynı gün Almanya millî futbol takımı da Demirbay'ın 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosuna dahil edildiğini kamuoyuna duyurdu.