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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş'tan sakatlık açıklaması - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş'tan sakatlık açıklaması

        Eyüpspor'un yardımcı antrenörü Kerem Yavaş, 1-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından forvet oyuncusu Mame Thiam'ın sakatlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 19:43 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:43
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        Kerem Yavaş'tan sakatlık açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'un yardımcısı Kerem Yavaş, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "FIRSAT TEPTİK"

        Kerem Yavaş, "Bugünkü oynamak istediğimiz oyun, ilk yarıdaki oyundu. Bütün hafta boyunca buna çalıştık. Ona göre bir ilk 11 sahaya çıkarmıştık. İlk yarıda tek eksik sonuçlandırmaydı. Daha caydırıcı, ürkütücü bir sonuçlandırma olabilirdi. İkinci devrenin başında oyun istediğimiz gibi başladı ama kontra ataklarla Rizespor'u iştahlandırdık. Bir pozisyon haricinde iyi savunduk. Duran toplarda da iyiydik ama kendi kalemize gol attık, orada da teması yapan biziz. Mağlubiyet için üzgünüz. Oyun için mutluyuz. Bizim için bir fırsattı. Fırsat teptik diyebilirim. Hala istediğimiz pozisyondayız. Bunu koruyacak güçteyiz. Bundan sonraki haftalarda bunun için uğraşacağız." dedi.

        GALATASARAY MAÇI

        Sözlerine devam eden İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü, "Önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynayacağız. Zor bir maç olacak. Şampiyonluğa oynayan bir takım, bizim de hedeflerimiz var. Hedefi olan iki takımın maçı. Bunu iyi analiz edip ondan sonra önümüzdeki haftaya bakacağız. Şu anda bulunduğumuz ortamda Avrupa'ya gidebilecek durumdayız. Son haftalarda mücadeleler zorlaştı. Zor bir süreç bizi bekliyor ama biz bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur bizim için." diye konuştu.

        THİAM'IN SAKATLIK DURUMU

        Kerem Yavaş, sakatlığı bulunan Mame Thiam'ın gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına yetişebileceğini söyledi. Yavaş, "Thiam'ın sakatlığı korktuğumuz gibi değil. Yumuşak doku sakatlanması. Önümüzdeki haftaya yetişecektir." ifadelerini kullandı.

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