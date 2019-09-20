Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazin

Kerimcan Durmaz New York'ta lokanta kuyruğunda görüntülendi

Seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği skandal görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra büyük tepki çeken ve bir süre önce ABD'ye giden sosyal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, New York'ta lokanta kuyruğunda sıra beklerken görüntülendi

Kerimcan Durmaz

5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, Newyork'ta lokanta kuyruğunda beklerken cep telefonundan kamerasında görüntülendi.

 

OTURDUĞU SİTEDE İSTENMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada belden aşağı söylem ve vulgar esprileriyle öne çıkmaya çalışan Kerimcan Durmaz'ın en son skandal paylaşımın ardından  İstanbul'daki sitede istenmediği iddia edilmişti.  New York'taki lokanta kuyruğunda görüntülen Durmaz'ın rahat tavırları dikkat çekti. 

 

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERLE BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bilindiği gibi Durmaz, bir seyahatte uçağın tuvaletinde çektiği skandal görüntüleri yanlışlıkla sosyal medyada paylaşmış ve büyük tepki toplamıştı. Durmaz, daha sonra 'özür' adı altında yaptığı açıklamada görüntüleri avukatına göndereceği yerde yanlışlıkla sosyal medyada paylaştığını iddia ederek tuhaf bir gerekçelendirme yapmıştı. 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merve Özbey ile Kenan Koçak evleniyor, Merve Özbey evleniyor
MAGAZİNÜnlü çiftten müjdeli haber
Kaslanan ünlü kadınlar - Mgazin haberleri
MAGAZİNÇağla'dan kas şov
Mucize Doktorlar'ın Ferman'ı Onur Tuna’dan esprili paylaşım
MAGAZİNOnur Tuna’dan esprili paylaşım
Azra Akın'dan Fahriye Evcen'e destek
MAGAZİNAzra'dan Fahriye yorumu
Alec Baldwin altıncı kez baba olacak
MAGAZİNAltıncı kez baba olacak
Funda Arar: Depresyona girdim
MAGAZİN"Depresyona girdim"
Yüksel Ak ile Osman Rimer'in 14. yıl kutlaması
MAGAZİN14. yıl kutlaması
Demet Şener hamile mi? - Cenk Küpeli'yle evlenen Demet Şener hamile olduğu iddialarına yanıt verdi
MAGAZİNHamilelik iddialarına yanıt verdi
Görkem Sevindik'in gizemli sevgilisi
MAGAZİNÜnlü oyuncunun gizemli sevgilisi
Sefa Doğanay davalık olduğu hayranıyla mahkemede karşı karşıya geldi
MAGAZİN"Görüşeceğiz sevgilim"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X