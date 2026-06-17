PEMBE KRAMPONLAR DÜNYA KUPASI SAHASINI ELE GEÇİRDİ

Bir zamanlar krampon denildiğinde akla sadece tek bir renk gelirdi: Siyah. Ancak son çeyrek asırda büyük markaların kalabalıktan sıyrılma yarışıyla sahalar adeta bir gökkuşağına döndü.

Ne var ki 2026 Dünya Kupası ile birlikte bu renk çeşitliliği yerini yeniden ortak bir tercihe bırakmış gibi görünüyor. Bu kez tercih edilen renk ise siyah değil, parlak pembe.

Turnuvanın açılış mücadelesi olan Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçta sahaya çıkan hemen her futbolcunun ayağındaki pembe kramponlar, bu akımın en somut kanıtı oldu.