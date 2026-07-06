Yumurtayı kapağa, çiğ eti üst rafa koyuyorsanız dikkat! Buzdolabında farkında olmadan yaptığınız 9 yerleştirme hatası
Yiyecekleri sadece boş bulduğunuz rafa koyuyorsanız farkında olmadan ömürlerini kısaltıyor olabilirsiniz. Buzdolabındaki her bölüm aynı sıcaklıkta değildir ve yanlış yerleştirilen ürünler hem daha hızlı bozulabilir hem de gıda güvenliği açısından risk oluşturabilir. İşte en sık yapılan 9 buzdolabı yerleştirme hatası!
Yumurtayı kapağa, sütü boş bulduğunuz ilk rafa ya da çiğ eti üst bölmeye koyuyorsanız farkında olmadan yiyeceklerinizin ömrünü kısaltıyor olabilirsiniz. Çünkü buzdolabındaki her bölüm aynı sıcaklığa sahip değil. Yanlış bölmeye yerleştirilen gıdalar, hem daha hızlı bozulabiliyor hem de gıda güvenliği açısından risk oluşturabiliyor. İşte en sık yapılan buzdolabı yerleştirme hataları…
1. YUMURTALARI KAPAK RAFINDA SAKLAMAK
Birçok buzdolabında yumurtalar için özel bir bölüm bulunsa da bu alan her zaman en doğru seçenek olmayabiliyor. Kapak, gün içinde en sık açılıp kapanan bölüm olduğu için sıcaklık sürekli değişiyor. Bu nedenle yumurtaların mümkünse kendi karton ambalajında, orta raflarda saklanması tavsiye ediliyor.
2. ÇİĞ ET, TAVUK VE BALIĞI ÜST RAFA KOYMAK
Çiğ et, tavuk veya balık gibi ürünlerin üst rafta muhafaza edilmesi, sızabilecek sıvıların alttaki yiyeceklere bulaşmasına neden olabiliyor. Çapraz bulaşma riskini azaltmak için bu ürünlerin sızdırmaz bir kap içinde en alt rafta saklanması öneriliyor.
3. SÜTÜ KAPAK RAFINA YERLEŞTİRMEK
Süt ve diğer süt ürünleri sabit soğuklukta muhafaza edilmesi gereken gıdalar arasında yer alıyor. Ancak kapak rafları, sıcaklığın en fazla değiştiği bölümlerden biri. Bu nedenle süt, yoğurt ve benzeri ürünlerin orta raflarda veya buzdolabının arka kısmına yakın bölümlerde saklanması öneriliyor.
4. SEBZE ÇEKMECESİNE HER ÜRÜNÜ KOYMAK
Her sebze ve meyve buzdolabında saklanmaya uygun değil. Domates, patates, soğan ve sarımsak gibi ürünler oda sıcaklığında daha uzun süre dayanabiliyor. Buna karşılık marul, maydanoz, dereotu, roka ve benzeri yeşillikler sebzelik bölümünde daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.
5. BUZDOLABINI TAMAMEN DOLDURMAK
Buzdolabını boşluk kalmayacak şekilde doldurmak, soğuk havanın raflar arasında dolaşmasını zorlaştırabiliyor. Bu da bazı bölümlerin yeterince soğumamasına ve yiyeceklerin beklenenden daha kısa sürede bozulmasına neden olabiliyor. Ayrıca hava dolaşımının azalması, buzdolabının istenen sıcaklığı korumak için daha fazla çalışmasına yol açabiliyor.
6. SICAK YEMEKLERİ BEKLETMEDEN DOLABA KALDIRMAK
Yeni pişmiş yemekleri doğrudan buzdolabına koymak, dolabın iç sıcaklığını geçici olarak yükseltebiliyor. Bu durum yalnızca sıcak yemeği değil, içeride bulunan diğer gıdaları da etkileyebiliyor. Yemeklerin kısa süre oda sıcaklığına gelmesi beklendikten sonra buzdolabına kaldırılması öneriliyor.
7. ARTAN YEMEKLERİ AÇIK ŞEKİLDE SAKLAMAK
Kapağı açık kaplarda muhafaza edilen yiyecekler hem koku yayabiliyor hem de çapraz bulaşma riskini artırabiliyor. Artan yemeklerin kapaklı saklama kaplarında veya uygun şekilde kapatılarak saklanması öneriliyor.
8. MEYVE VE SEBZELERİ AYNI BÖLÜMDE SAKLAMAK
Elma, armut, muz ve avokado gibi bazı meyveler etilen gazı salgılıyor. Bu gaz, marul, brokoli ve salatalık gibi sebzelerin daha hızlı olgunlaşıp bozulmasına neden olabiliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca ayrı bölümlerde saklanmaları öneriliyor.
9. ESKİ ÜRÜNLERİ ARKAYA İTMEK
Yeni alınan ürünleri ön tarafa dizmek, arkada kalan gıdaların unutulmasına ve son kullanma tarihlerinin geçmesine neden olabiliyor. Bu nedenle önce tüketilecek ürünlerin ön tarafta, yeni alınan ürünlerin ise arkada tutulması hem gıda israfını azaltıyor hem de buzdolabı düzenini korumaya yardımcı oluyor.
BUZDOLABINDA HANGİ ÜRÜN NEREYE KONULMALI?
Üst raf: Pişmiş yemekler, hazır tüketilecek gıdalar ve artan yemekler.
Orta raf: Süt, yoğurt, peynir ve diğer süt ürünleri.
Alt raf: Çiğ et, tavuk ve balık (sızdırmaz kap içinde).
Sebzelik: Yeşillikler ve buzdolabında saklanması uygun sebzeler.
Kapak rafları: Soslar, reçeller, içecekler ve sıcaklık değişiminden daha az etkilenen ürünler.
Buzdolabını doğru şekilde düzenlemek yalnızca yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olmuyor. Aynı zamanda gıda israfını azaltıyor, gıda kaynaklı sağlık risklerini en aza indirmeye yardımcı oluyor ve buzdolabının daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor. Küçük gibi görünen bu alışkanlıklar hem mutfak bütçesini koruyor hem de yiyeceklerin güvenle tüketilmesine yardımcı oluyor.