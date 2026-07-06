1. YUMURTALARI KAPAK RAFINDA SAKLAMAK

Birçok buzdolabında yumurtalar için özel bir bölüm bulunsa da bu alan her zaman en doğru seçenek olmayabiliyor. Kapak, gün içinde en sık açılıp kapanan bölüm olduğu için sıcaklık sürekli değişiyor. Bu nedenle yumurtaların mümkünse kendi karton ambalajında, orta raflarda saklanması tavsiye ediliyor.