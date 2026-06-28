Aylardır süren yoğun okul koşturmacası sona erdi ve çocuklar yaz tatiline kavuştu. Ancak tatilin ilk günlerindeki o büyük rahatlama, evde geçirilen süre uzadıkça yerini kaçınılmaz bir soruya bırakıyor: “Şimdi ne yapacağız?” Bu dönemde ebeveynlerin düştüğü iki büyük tuzak var. İlki, kurtarıcı gibi görünen dijital ekranlara teslim olmak. İkincisi ise çocuk sıkılmasın diye kurstan kursa koşturup her anını doldurmaya çalışmak. Oysa uzmanlar uyarıyor: Yaz tatilinin amacı çocuğu sürekli meşgul etmek değil; hareket edeceği, keşfedeceği ve en önemlisi dinleneceği dengeli bir alan açmak. Üstelik bunun için pahalı organizasyonlara veya büyük bütçelere de gerek yok. Evdeki imkanlarla yapabileceğiniz, çocukları ekrandan uzaklaştırmaya yardımcı olacak en keyifli ve bütçe dostu aktiviteleri derledik!