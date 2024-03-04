Kesilen kurbanın namazı basıl kılınır? Kurban namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?
Kurban Bayramı, İslam âleminde büyük bir coşku ve maneviyatla idrak edilen dini bir bayramdır ve bu özel günlerde kılınan Kurban Bayramı namazı, bayramın manevi atmosferine katkıda bulunur. Kurban Bayramı namazı bayramın birinci günü sabahı cemaatle birlikte kılınır ve tüm İslam dünyası için birliğin ve beraberliğin sembolü olarak görülür. Kurban bayramı namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte detaylar…
Kurban Bayramı, İslam dininde Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i fedakârlık niyetiyle kurban etmeye hazır oluşunun anısına kutlanır. Bu anlamlı günlerde Müslümanlar, Allah'a yakınlıklarını ifade etmek ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla kurban keserler. Kurban Bayramı namazı, bayramın ilk günü sabahleyin, güneş doğduktan ve tamamen yükseldikten sonra kılınır. Bu namaz, bayramın coşkusunu ve birlik ruhunu pekiştiren önemli bir ibadettir. Bu yazımızda kesilen kurbanın namazının nasıl kılınacağı, kurban bayramı namazının kaç rekat olduğu ve hangi duaların okunduğu ayrıntılı olarak ele alacağız.
Kurban Bayramı Namazı Nasıl Kılınır? (Diyanet)
Kurban sözcüğü dini terminolojide Allah’a yakınlaşmak amacıyla, bir diğer anlama göre ibadet amacıyla belirli bir vakitte İslam dininde kabul edilen belirli hayvanları kesmeyi ve bu niyetle kesilen hayvanı ifade eder. Dinimizde ise Ramazan Bayramından sonra diğer önemli bayram olarak kabul edilir. Dini bayramlarda bayramın ilk sabahı cemaatle birlikte toplu olarak bayram namazı kılınması vaciptir. Şimdi Diyanet’e göre kurban bayramı namazı kılınmasını inceleyelim:
Birinci Rekat:
İkinci Rekat:
Kesilen Kurbanın (Adak) Namazı Nasıl Kılınır?
Kesilen adak kurbanın namazı Diyanet açıklamasına göre gerekli değildir. Diğer bir ifadeyle adak namazı diye bir şey yoktur. Bu namazın dini bir gereklilik olduğu yönünde yanlış bir düşünce bulunmaktadır. Diğer yandan adak kesen kişi namaz kılmanın mekruh olduğu kerahet vakitleri dışında 2 rekat ya da dilediği kadar nafile namazı kılabilir. Allah’a verdiği nimetlerine şükür olarak 2 rekatlık namaz kılabilir. Adak namazı şükür namazı mahiyetinde kılınmalıdır.
Birinci Rekat:
İkinci Rekat:
Kurban Namazı Kaç Rekat Ve Hangi Dualar Okunur?
Kurban namazı 2 rekat şükür namazı olarak kılınabilir. Allah’ verdiği nimetlere şükür niyetiyle kılınan bu namaz, Allah’ olan yakınlığı, teslimiyeti arttırır. Burada Müslümanlar bol bol dua ederler, tespih çekip Allah’ı anarlar. İslam dininin manevi birlik, beraberliğin ve paylaşmanın sembolü olarak kabul edilen kurban bayramında Allah-u Teala’ya içten ve samimi bir şekilde dua etmek, isteklerin kabulü için yalvarışlarda bulunmak gerekir.