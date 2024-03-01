Kandil namazı kılınışı: Berat, Regaip, Mevlid kandillerinde namaz nasıl kılınır?

Berat, Regaip ve Mevlid kandilleri, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan ve yıl boyunca farklı zamanlarda idrak edilen özel gecelerdir. Bu gecelerde yapılan ibadetler, dua ve zikirler, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını pekiştirir. Kandil gecelerinde kılınan namazlar, özellikle bu özel zamanlarda Allah'a yaklaşmanın bir aracı olarak görülür. Her bir kandil gecesi için kılınabilecek namazlar, genellikle 6 veya 12 rekat olarak tercih edilir ve her 2 rekatta bir selam verilerek tamamlanır. İşte Berat, Regaip ve Mevlid kandillerinde kılınabilecek kandil namazlarının kılınışı ile ilgili merak edilenler:

Kandil Namazı Nasıl Kılınır?

Mübarek gün ve gecelerde Müslümanlar normal zamanlardan farklı olarak daha yoğun ibadet ederler. Kandil günleri de bu mübarek gün ve gecelerden biridir. Bunun yanında özellikle bu önemli günlerde ibadet yapmak, namaz kılmak isteyen Müslümanlar berat-regaip-mevlid kandil namazı nasıl kılınır şeklinde internette sıklıkla arama yapmaktadır. Kandil günü kılınan namazlardan biri tespih namazıdır. Tesbih namaz 4 rekattır. Şimdi adım adım tesbih namazı kılınışını inceleyelim:

REKLAM Her ibadetin başı niyet olduğu için “Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” denilerek niyet edilir.

Allahu Ekber" diyerek Tekbir alır ve namaza başlarız

Eller bağlanarak namaza başlanır. Kadınlar göğüs üzerinde sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde; erkekler göbek üzerinde sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde bağlanır.

Sübhâneke okunur ve ardından 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Bu tesbihler sonucunda her rekatta toplamda 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

İkinci rekattan sonra oturulduğunda Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,

Kalan 2 rekatta aynı şekilde yapılarak tamamlanır.

Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbih namazı tamamlanır. Tesbih namazı diğer namazlarda olduğu gibi kerahet vakitlerinde kılınmaz. Kerahet vakitleri gün doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken olan zamanlardır. Bu zamanlarda vakit namazları gibi tesbih namazı da kılınmaz.

Kandil Namazı Kaç Rekattır? Kandil günleri şüphesiz her Müslüman’ın ibadetlerine daha bir önem verdiği kutsal kabul edilen günlerdir. Temel olarak bakıldığında kandil geceleri için farz olan namazlar aslında yoktur. Bunun yanında bu gün ve gecelerde şükür namazı, hacet namazı, tesbih namazı, nafile namazları kılmak yaygın yapılan ibadetlerden biridir. Diğer yandan bu özel gecelerde Müslümanların yoğun olarak arattığı sorulardan biri de “6 ve 12 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır” sorusudur. Berat kandilinde 12 rekat kılınmasının hayırlı olduğu aktarılan namaz için şöyle rivayet edilmiştir: “Berat gecesi her kim 12 rekat namaz kılar, Fatiha’dan sonra 50 kez İhlas Suresi okursa 100 rekatın sevabını alır.”