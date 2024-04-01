Türkiye, yerel seçimler kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başındaydı. YSK Başkanı Ahmet Yener, katılım oranının yüzde 78.11 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ülke genelinde oy sayım sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçlar açıklandı. Yerel seçimde itiraz süreci başladı. Bilindiği gibi sonuçların birbirine yakın olduğu il ve ilçelerde zaman zaman sonuçlara itiraz gelebiliyor. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, gözler kesin seçim sonuçlarına çevrilecek. Peki, "YSK ile kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte kesin sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...