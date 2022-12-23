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Haberler Sağlık Keten Tohumu Ne Kadar Tüketilmeli? Çiğ Keten Tohumu Öğütülmeden Yenir Mi?
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Keten tohumu ne kadar tüketilmeli? Çiğ keten tohumu öğütülmeden yenir mi?

Keten tohumu barındırdığı pek çok vitamin, mineral ve yağ asitlerini içerir. Artık dünya çapında birçok mutfakta görülebilmektedir. Salatalara, unlu mamullere, smoothie'lere keten tohumu eklenir. Çiğ olarak tüketilebileceği gibi kaynatılır ve su ile buğulanır.

Keten Tohumu Ne Kadar Tüketilmeli? Çiğ Keten Tohumu Öğütülmeden Yenir Mi?
HABERTURK.COM

Çiğ Keten Tohumu Öğütülmeden Yenir Mi?

Keten tohumu kavrulmuş veya çiğ olarak yenebileceği gibi öğütülerek unlu mamullere, salatalara ve meyve sularına eklenebilir. Deri ve saç için çok faydalı olan keten tohumu yağı elde edilebilir. Protein, demir, kalsiyum, manganez, tiamin, magnezyum, fosfor ve bakır olmak üzere sağlık için gerekli birçok besini bünyesinde barındırıyor.

Çiğ keten tohumu öğütülmeden toksin içerebileceğinden dolayı bazı yan etkilere neden olabilir, ancak kavrulduktan sonra kaybolurlar. Keten tohumunu yerken de bol su içmelisiniz, çünkü yeterli miktarda su içilmemesi kabızlığa ve sindirim sisteminde rahatsızlıklara neden olur.

Keten tohumu lif açısından zengin ve karbonhidrat açısından düşüktür, bu da kabızlığı önlediği ve toksinlerin vücuttan atılmasına katkıda bulunduğu anlamına gelir. Su içimi ihmal edilmezse kabızlık sorununu ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

Keten Tohumu Nasıl Tüketilir?

Keten tohumu, sağlığın korunması için gerekli olan omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir. Keten tohumu glütensizdir, yani glüten duyarlılığı olan kişiler için harika bir alternatiftir. Peki, keten tohumu nasıl tüketilir? İşte ayrıntılar

  • Keten tohumunu bisküvi, makarna ve pişmiş tarçınlı rulolara ekleyebilirsiniz
  • Unlu mamullerinin tümüne ekleyebilirsiniz. Ekmeklerinize, açmalara poğaçalara ekleyebilirsiniz.
  • Bazı insanların yumurtaya alerjileri olduğu için veya başka bir nedenlerle yumurta tüketmekten kaçınmaları gerekebilir.
  • Öğütülmüş keten tohumu, yumurta yerine iyi bir alternatiftir, bu nedenle yumurtalar keten tohumu ile değiştirilebilir.
  • Keten tohumu yoğurtla birlikte zayıflamak için de yenebilir. Bir yemek kaşığı keten tohumu ekleyebilirsiniz.

Bir yemek kaşığı keten tohumu üç yemek kaşığı su ile karıştırılıp iki dakika bekletildikten sonra karışım jöle kıvamına gelecektir. Jöle kıvamına gelince bu karışım kullanılabilir. Yapılacak olan tariflere de yumurta yerine eklenebilir.

Keten tohumu çayı, sekiz bardak kaynar suya bir yemek kaşığı keten tohumu katılarak karışım koyulaşana kadar 15-20 dakika bekletilerek hazırlanabilir. Hazırlanan içeceğe tadını artırmak için limon katabilirsiniz.

Keten Tohumu Zayıflatır Mı?

Keten tohumu eski zamanlardan beri çeşitli sağlık yararları ve çeşitli hastalıkları önlemedeki rolü ile bilinir, ancak eski Mısırlılar tarafından hem gıda hem de ilaç olarak kullanılıyordu. Etkileri güçlü olduğu için kilo vermedeki önemli rol de göz ardı edilmemelidir. Tüm bu faydalarına rağmen keten tohumu zayıflatır mı?

Keten tohumunda bulunan lif, daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olur ve bu sayede yemek yeme isteğini azaltır. Ayrıca keten tohumunun kilo vermeye olan faydalarında büyük rol oynayan sindirim sistemini harekete geçirmeye yardımcı olur. Lif alımı, gıdanın bağırsaklardan geçmesi için gereklidir ve ayrıca kan şekerini stabilize etmek ve sağlıklı bir kiloya ulaşmak için önemlidir.

Antik çağda, iç organları harekete geçirdiği ve boşaltmayı kolaylaştırdığı için müshil olarak kullanılmıştır. Araştırmacılar, yapılan incelemelerde, diyete keten tohumu eklemenin vücut ağırlığında, vücut kitle indeksinde (VKİ) ve bel çevresinde azalmalara yol açtığını buldular. İncelemeler sonucunda, keten tohumunun aşırı kilolu veya obez insanlara yardımcı olabileceği sonucuna varıldı.

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