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        Haberler Gündem Çevre Ketenlik Deresi'nde kirlilik | Son dakika haberleri

        Ketenlik Deresi'nde kirlilik: Kimyasal ve hayvansal atık iddiası

        Balıkesir'in Manyas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Ketenlik Deresi'ne kimyasal ve hayvansal atık bırakıldığı iddia edildi. Mahalle Muhtarı Mehmet Özbek, kirlilik nedeniyle hayvanların bile sudan içemediğini belirterek, "Derede yaşanan kirliliği ilgili makamlara dilekçe ile bildirdik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:50
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        Ketenlik Deresi'nde kirlilik
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        Balıkesir'in Manyas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Ketenlik Deresi alarm veriyor.

        İHA'nın haberine göre, Karesi ilçesinde bazı ahırların temizlenmesinin ardından kimyasal ve kirli atıkların Ketenlik Deresi'ne boşaltılıyor. Yüksek rakımlı alanlarda bulunan su kaynakları ve yağmur sularıyla birleşerek Mürvetler Deresi üzerinden Manyas Gölü'ne dökülen Ketenlik Deresi'nin yoğun kirlilik altında olduğu bildirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Özbek, kirlilik nedeniyle hayvanların bile sudan içemediğini belirterek, "Derede yaşanan kirliliği ilgili makamlara dilekçe ile bildirdik. Ketenlik Deresi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından mesire alanı olarak düzenlenecekti, bunun bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.

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        Mahalle sakinlerinden Salim Ülkü de derenin yıllardır kirletildiğini vurgulayarak, "Hayatımız bu alanlarda geçti, dolayısıyla 8-10 yıldır deremizde bir kirlilik yaşanıyor. Bu derelerin döküldüğü yer Manyas Gölü, buradan on binlerce insan yaşıyor. Lütfen bu derenin kirletilmesine izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

        Yetkililerden kalıcı önlem alınmasını talep eden çevre halkı, mesire alanı olarak planlanan derenin korunmasını istiyor.

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